Missione compiuta per la Green Warriors Sassuolo, che nel recupero della quarta giornata di ritorno supera 1-3 una coriacea Altino e conquista con due giornate di anticipo la matematica certezza di partecipare ai Play Off Promozione.

Dopo un avvio di match prepotente, con le neroverdi che scappano 2-13 e poi chiudono 15-25, dal secondo parziale la musica cambia e Civitico e compagne devono sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sulle mai dome padrone di casa.

Con i tre punti conquistati oggi, la compagine neroverde sale a quota 35 lunghezze, che al momento valgono la terza posizione in classifica generale, in attesa delle ultime due giornate, con le neroverdi impegnate sul campo di Ravenna (domenica 27) e poi in casa contro Brescia (domenica 6 marzo).

Tenaglia Altino Volley 1

Green Warriors Sassuolo 3

Parziali 15-25 25-22 21-25 22-25