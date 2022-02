La Cgil del distretto di Sassuolo, insieme a Cisl e Uil e a numerose altre associazioni del territorio, con le adesioni di delle forze politiche di centro-sinistra, chiedono “Pace Subito!” contro la guerra in Ucraina e promuovono un presidio per domenica 27 febbraio alle ore 18 in piazza Garibaldi (piazza Piccola) a Sassuolo.

Si chiede la cessazione immediata delle operazioni militari e il ritiro dell’esercito russo dal territorio ucraino. La riapertura, con il coinvolgimento e la regia dell’Onu, di trattative tra le parti al fine di porre pacificamente fine al conflitto in corso. Si chiede a gran voce che l’Unione Europea, insignita del Premio Nobel per la Pace, eserciti tutta la sua influenza per fermare il conflitto.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa. Il presidio si svolgerà all’aperto nel rispetto della normativa anti covid.