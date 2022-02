Oggi poco dopo le 14:00 i vigili del fuoco, sono intervenuti ad Imola, in via Emilia, per una esplosione in un appartamento al secondo piano di un palazzo del centro. I pompieri hanno messo in salvo un uomo e i gatti che erano con lui in casa, affidandolo alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Sul posto anche le forze di Polizia.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013