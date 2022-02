La violenza maschile sulle donne ha origini anche di natura culturale e sociale ed è fondamentale lavorare sulla consapevolezza degli uomini che la agiscono, avendo cura di garantire la sicurezza delle compagne oltre che dei figli e delle figlie che compongono il nucleo familiare.

Liberiamoci dalla violenza (LDV) è il programma di intervento che l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia rivolge agli uomini che hanno commesso atti violenti nei confronti delle proprie compagne, per evitare che la situazione degeneri.

Il programma ha il suo riferimento a Reggio Emilia in un centro LDV di recente apertura, nella Casa della Salute Nord. Sarà questo il punto di accoglienza per gli uomini che intendano comprendere le ragioni della violenza agita e trovare sostegno nella costruzione di modalità relazionali rispettose delle proprie partner, dei figli, dei familiari.

Il primo passo del percorso è che la violenza sia chiaramente riconosciuta da chi né è l’autore.

Nella nostra provincia, ogni anno, sono oltre 300 le donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza “Casa delle donne” per chiedere aiuto e, quando necessario, protezione per violenza e maltrattamenti vissuti per lungo tempo e divenuti non più sostenibili. Questo numero rappresenta soltanto la punta dell’iceberg rispetto alla realtà che molte altre vivono quotidianamente.

Il centro LDV trova spazio nel Consultorio Familiare della Casa della Salute Nord in via Gramsci 54/L a Reggio Emilia e opera su appuntamento il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18.

L’accesso al servizio è volontario, la richiesta di contatto può essere fatta per telefono o mail per un primo appuntamento conoscitivo.

I professionisti di LDV sono psicologi-psicoterapeuti adeguatamente formati che lavorano in equipe e collaborano con la rete dei servizi sanitari territoriali. Il supporto psicologico ha l’obiettivo di interrompere i comportamenti violenti attraverso l’assunzione di responsabilità e la prevenzione delle recidive.

Il centro LDV di Reggio Emilia arricchisce la rete regionale che vede sedi in altre province nell’ambito del servizio sanitario, insieme a realtà private già operative sul territorio, quali: SUM – Servizio Uomini maltrattanti, CIPM – Associazione Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, CTM – Centro Trattamento Maltrattanti.

Per contatti:

lasciare un messaggio in segreteria chiamando il numero 0522 335630, da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.30;

scrivere una mail all’indirizzo: ldv@ausl.re.it.

La rete dei centri LDV – Liberiamoci dalla Violenza

La rete dei Centri LDV – Centri di accompagnamento al cambiamento per uomini autori di violenza nelle relazioni intime – nasce nel 2011 con la prima attivazione regionale da parte dell’Azienda presso l’Ausl di Modena. La rete conta su un coordinamento regionale, che garantisce formazione e supervisione. A livello locale, il gruppo di lavoro è composto dal Direttore del Servizio Salute Donna, dal Direttore del Programma di Psicologia Clinica e di Comunità, dal Direttore delle Attività Socio-Sanitarie dell’Ausl di Reggio Emilia, dagli Psicologi operanti nel centro, da una Rappresentante del Centro Antiviolenza cittadino e da una figura con competenze statistiche del Servizio di Epidemiologia.