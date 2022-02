Appuntamento domani sera alle ore 20:45 sulla pista del Montecchio Precalcino, recupero dell’undicesima giornata, il primo di diversi recuperi, visto lo stop imposto dalle positività Covid. Una partita che vedrà esordire ufficialmente Alessandro Cupisti in panchina, ma lo ha già visto in plancia di comando tre settimane fa, nell’ultima gara contro il Breganze, persa 4-3 in sostituzione dell’ex main coach Uva.

“Continuiamo il lavoro fatto da Daniele Uva più cerchiamo di motivare questi ragazzi per proseguire gli obiettivi della società – spiega il neo allenatore di Viareggio. Lavoreremo sotto il profilo mentale, perchè sotto il profilo atletico sono in buona forma. Il Campionato diviso in due tronconi. A mio parere la squadra più forte è il Montecchio Precalcino. L’importante che i ragazzi siano motivati e diano tutto quello che hanno”

Montecchio Precalcino è in piena lotta per le prime posizioni ed in proiezione, potrebbe essere anche in prima posizione, se riuscisse a superare i reggiani. Il team di Roberto Zonta conta una squadra che gioca da diversi anni insieme a cui sono stati aggiunti due atleti con trascorsi in A1, Campagnolo e l’argentino Posito. Conta sui gol sia dell’italo-argentino ma anche di Loguercio, 42 gol in due, la miglior coppia gol di tutto il girone A, seconda solo alla Roller Matera (44). Una formazione giovane dove militano anche i fratelli Zanini, Pozzo e Bozzetto, che fanno la terza miglior terza difesa del girone A.

Lo Scandiano, oltre ad aver il primato di aver giocato solo 10 gare sulle 14 della capolista Trissino, ha anche il primato di miglior difesa con 34 reti. L’assenza dall’hockey giocato da tre settimane, la seconda pausa così lunga, sarà un elemento da gestire al meglio, in un momento oggettivamente complicato, sommando ad una trasferta in casa della rodata squadra biancoverde, una delle “nominate” per il passaggio in prima categoria. Nelle ultime gare è ritornata anche la precisione offensiva anche se la percentuale è ancora discreta, vista la mole di gioco che offre la squadra rossoblu ad ogni uscita.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 dal PalaVaccari agli ordini di Massimo Nucifero e che sarà trasmessa in diretta FISRTV http://bit.ly/hpserieA2-mpxsca

I convocati: il numero 10 Filippo Dimone e 1 Mattia Vecchi in porta; con il numero 5 Nicolò Busani, Gioele Ganassi, l’8 Alessandro Cortes, il 9 Alex Rocha, il 19 Peter Ehimi, il 29 Lorenzo Barbieri (capitano), il 75 Alessandro Uva ed il 77 Filippo Fontanesi.

Il calendario delle prossime gare

Mercoledì 23 febbraio – Montecchio Precalcino-Scandiano

Sabato 26 febbraio – Scandiano-Roller Bassano

Martedì 1 marzo – Scandiano-Novara

Sabato 5 marzo – Thiene-Scandiano

Mercoledì 9 marzo – Bassano-Scandiano

Sabato 12 marzo – Scandiano-Montebello

Mercoledì 16 marzo – Scandiano-Modena

Sabato 19 marzo – Correggio-Scandiano

Sabato 2 aprile – Roller Bassano-Scandiano

Sabato 9 aprile – Scandiano-Montecchio Precalcino

SECONDA SQUADRA

La seconda squadra viene battuta per 4-3 dal Modena nella partita di domenica e si classifica attualmente al secondo posto. Una gara intensissima contro gli esperti gialloblu, dove i padroni di casa sono sempre stati avanti fino al secondo tempo, quando il bomber Ferri e Beato si sono riportati avanti, sfruttando anche l’espulsione di Ganassi. Con una formazione molto giovane e rimaneggiata un ottimo risultato per la crescita di tutti i ragazzi rossoblu.

Scandiano: Sassatelli (C), Vaccari D, Vivi, Ganassi Gab, Ganassi Gio – Natali, Vaccari M – All. Uva D

Symbol: Giovannelli Ant, Ligabue, Giovannelli ANd, Ferri (C), Scutece – Alvarez, Beato, Bonettini, Capoluongo, Marinelli – All. Farina

Marcatori: 1t: 4’19” Ganassi Gio (S), 6’24” Ganassi Gio (S), 17’39” Ligabue (M), 21’19” Vivi (S), 22’06” Ferri (M) – 2t: 3’50” Ferri (M), 7’40” Beato (sup.num) (M)

Espulsioni: 2t: 6’03” Ferri (2′) (M), 6’03” Ganassi Gio (rosso) (S)

Oggi alle 20:30 all’Arcostruttura di Scandiano ritornerà in pista l’Under 19 di Daniele Uva contro il Correggio, il primo di una lunga serie di recuperi in tutte le categorie.

******

Nella foto di Alberto Bertolani, Il tiro del bomber Nicolò Busani durante l’ultima gara contro Breganze