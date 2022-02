Dal 1988, la PUBBLICA ASSISTENZA OZZANO SAN LAZZARO riunisce persone che hanno voglia di dedicare un po’ del loro tempo agli altri. Sono i volontari, che con dedizione ed altruismo svolgono questo lavoro in cambio di un sorriso, una stretta di mano o un semplice grazie.

Le ambulanze sono i mezzi di cui ci serviamo quotidianamente e per continuare ad aiutare la cittadinanza ne abbiamo acquistata una nuova, anche grazie alle preziose donazione, perché dopo 7 anni non possono più essere classificate come mezzo per l’emergenza.

Solo nel 2020 sono stati percorsi 82847 km, per 1075 servizi effettuati.

Cosa rende speciale questa nuova ambulanza?

Il sistema di riciclo dell’aria a pressione negativa garantisce una costante sanificazione, tramite la filtrazione ed irraggiamento UV. Questo significa standard di sicurezza più alti per pazienti e operatori.

L’inaugurazione della OZ12 si terrà presso il Pala Arti Grafiche Reggiani (Viale 2 Giugno, 3, Ozzano dell’Emilia), sabato 26 febbraio alle ore 11:00.

Saranno presenti le Istituzioni Comunali, una rappresentanza di Anpas e della Pubblica Assistenza di Abriola, i nostri volontari e i cittadini.

La vecchia ambulanza OZ7 verrà donata alla Pubblica Assistenza di Abriola (PZ) per compiere servizi di Interh, in modo da poter dare così maggior supporto nel territorio con un mezzo attrezzato che ad oggi non hanno mai avuto.

“L’arrivo dell’ambulanza ci permetterà̀ di operare nel campo sanitario.

Ne gioveranno anche gli organizzatori di eventi che potranno avere finalmente un’assistenza sanitaria.

Questa donazione sarà̀ il nuovo inizio per l’A.P.A. e contribuirà̀ alla crescita di tutti gli abriolani.” – dal comunicato stampa della Pubblica Assistenza di Abriola.