Proseguono gli appuntamenti della Stagione al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti. Sabato 26 febbraio alle ore 18 saranno protagonisti di un evento di alto livello l’attrice Vanessa Gravina, voce recitante, e il musicista Claudio Piastra, alla chitarra. Gravina e Piastra portano in scena “Platero y yo”, il melologo musicato da Mario Castelnuovo Tedesco su testi di Juan Ramon Jimenez.

Platero y Yo, del grande poeta in ombra, Juan Ramòn Jiménez (Premio Nobel per la letteratura 1956), è ambientato a Moguer, il paese dove è nato l’autore, e Platero è l’asino più famoso della poesia del Novecento. Più che un divertimento, il libro lentamente maturato per molti anni, dal 1907 al 1916 (data della pubblicazione) è il ritratto interiore di un lirico che aveva fatto della continua interrogazione della vita e del mondo la sua regola. A ben guardare, più che di un monologo poetico, si tratta di un dialogo fra il poeta e la natura. Il poeta si serve dell’asino per entrare nel mondo della natura e conoscere la natura dell’uomo, a cominciare da se stesso.

L’ esecuzione del melologo è una selezione dei più suggestivi tra i 28 brani che compongono l’opera omonima, scritta dal compositore fiorentino Mario Castelnuovo Tedesco (1895-1968), a due anni dalla morte del poeta, nel 1960. Autore prolifico e di grande talento, sue sono alcune delle composizioni più importanti del repertorio chitarristico novecentesco. Platero y yo spicca per singolarità essendo un’opera concepita per voce recitante e chitarra, un vero e proprio duo, dove la parola viene trattata anche sotto l’aspetto musicale, con una precisa scansione nel tempo, fino a creare un affascinante, quanto complesso intreccio tra le parti.

Vanessa Gravina è una delle più note e apprezzate attrici italiane. Ha debuttato quando aveva 7 anni, nella trasmissione radiofonica Torno subito di Diego Cugia. Quattro anni dopo, nel 1985, esordisce sul grande schermo con il film Colpo di fulmine, per la regia di Marco Risi, ottenendo una nomination al Nastro d’argento come migliore attrice esordiente. Poi sono seguiti tanti film, serie televisive e interpretazioni teatrali, non solo in Italia ma anche in Francia.

Claudio Piastra ha pubblicato una ventina di CD, spesso segnalati dalla critica in maniera entusiasta per le principali etichette discografiche italiane e internazionali. Ha tenuto più di 1000 concerti in tutto il mondo sia come solista che collaborando con importanti orchestre. È docente presso l’Istituto musicale “Peri” di Reggio Emilia, tiene regolarmente Master di perfezionamento in Italia e all’estero.

L’appuntamento è dunque per sabato, 26 febbraio, al Teatro Bismantova alle ore 18. Per informazioni: 0522 611876, 348 8570060, biglietteria tel. 0522 614078, www.teatrobismantova.it.