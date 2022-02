Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il primo Consiglio Comunale di Fiorano Modenese del 2022 per giovedì 24 febbraio, alle ore 19.00, presso la struttura di Casa Corsini (via Statale, 83).

Fra i punti da discutere vi sono due interrogazioni: la prima riguarda il terreno su cui dovrebbe sorgere la rotonda di via Giovanni Evangelista (all’incrocio via Canaletto); la seconda, invece, riguarda la sala consigliare di cui il Comune è ancora sprovvisto, e i relativi costi. Un punto importante è rappresentato dall’approvazione del nullaosta che permetterà la realizzazione dell’Hospice territoriale a Spezzano di Fiorano, in deroga agli strumenti urbanistici comunali. Vi è poi una mozione presentata dal consigliere Martinelli in merito all’impianto di sistemi di ventilazione meccanica nelle scuole, attraverso fondi regionali. Altri temi posti all’Ordine del Giorno sono: il caro bollette e la crisi energetica; i recenti interventi al Campo Ferrari; le misure di sostegno psicologico ai più giovani, date le difficoltà causate dalle restrizioni Covid; e infine le opere pubbliche comunali, un Ordine del Giorno avanzato dal consigliere Manfredini.

La seduta sarà trasmessa sui canali YouTube e Facebook del Comune.