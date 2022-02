Nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con precipitazioni sui settori occidentali. Dal pomeriggio schiarite a partire da ovest, con precipitazioni sparse sul resto del territorio regionale e con possibili locali rovesci sui settori romagnoli. Deboli nevicate interesseranno la dorsale appenninica, ma a quote superiori ai 1500 metri. Sereno ovunque nella sera. Temperature minime in diminuzione comprese tra 3 e 7 gradi. Massime senza variazioni di rilievo attorno a 13-15 gradi. Venti deboli sud occidentali al mattino, tendenti a rinforzare e a disporsi da nord ovest dal pomeriggio. Mare calmo o poco mosso al mattino, fino a mosso in serata nel riminese.

(Arpae)