Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del ponte sul fiume Reno, situato al km 10+000, in orario notturno, dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso Ancona/Pescara.

Di conseguenza, sarà contestualmente chiuso anche il Raccordo di Casalecchio, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona/Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A13 alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

******

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 febbraio, sarà chiusa l’uscita della stazione di Riccione, per chi proviene sia da Bologna sia da Ancona, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud o di Cattolica.

Si ricorda che la suddetta chiusura verrà effettuata in modalità alternata nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio.