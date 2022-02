Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nella prosecuzione delle attività di controllo disposte dal Comando Provinciale nelle zone della città più esposte a fenomeni di criminalità diffusa legata agli stupefacenti e a reati contro la persona e il patrimonio, hanno tratto in arresto un 58enne per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

L’uomo è stato notato e controllato a piedi tra la Stazione delle Corriere e il parco Novisad.

La perquisizione personale ha permesso recuperare e sequestrare 42 grammi di hashish e un bilancino di precisione, oltre alla somma in contante di 250 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ulteriori verifiche sugli oggetti che l’uomo aveva al seguito hanno permesso di accertare che lo smartphone era stato rubato due giorni prima a Modena.

L’uomo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, verrà condotto nella mattinata di domani davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

La Piazza Primo Maggio, Piazza XXII Aprile, il Parco Novisad, la zona della ex manifatture tabacchi, il Parco Sandro Pertini ed altre piazze del Capoluogo, sono luoghi oggetto di frequenti controlli pomeridiani e serali da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, la cui serrata attività di prevenzione e contrasto ha consentito ultimamente di procedere nei confronti di diversi spacciatori e di togliere dalla disponibilità dei giovani numerosi dosi tra marijuana, cocaina, eroina e hashish.