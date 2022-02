Nella mattinata di oggi una delegazione di giocatori e dello staff del Conad Volley Tricolore Reggio Emilia ha portato la Coppa Italia a Castelnovo ne’ Monti. Studenti, istituzioni e commercianti hanno avuto modo di vedere, toccare e fotografare il prestigioso trofeo che per la prima volta è stato vinto da una squadra reggiana. Con grande orgoglio i giocatori Tim Held, Simone Scopelliti e Riccardo Mian, il tecnico Vincenzo Mastrangelo ed il direttore Loris Migliari sono arrivati in paese per festeggiare e condividere con la comunità castelnovese la gioia del risultato ottenuto. Il Volley Tricolore ha scelto di iniziare il Tour della Coppa Italia proprio da Castelnovo ne’ Monti, luogo dove è nata la stagione 2021/2022 e dove grazie al raduno pre-campionato la squadra ha iniziato il suo percorso tecnico e soprattutto di coesione del gruppo. “Abbiamo un ricordo fantastico del ritiro pre-campionato dello scorso agosto, afferma l’allenatore Mastrangelo, perché fin da subito c’eravamo sentiti a casa e le tante iniziative a contatto con la comunità locale ci avevano presentato un paese vivo, accogliente, ricco di passioni e di eccellenze”. In occasione del raduno la squadra fu protagonista di un progetto di Marketing Territoriale, impegnandosi nella promozione delle stalle, del prodotto di montagna, delle latterie sociali, del Bismantino, della Pietra di Bismantova, della Torre di Felina e del Centro Laudato Si’, vivendo anche serata di street volley in Via Roma con i giovani di Appennino Volley Team.

La giornata di oggi del Volley Tricolore a Castelnovo ne’ Monti è iniziata alla scuola media di Felina dove giocatori e allenatore hanno incontrato e risposto a mille domande degli studenti in palestra, poi è proseguita presso la Sala Consigliare del Comune dove il Sindaco Enrico Bini ha fatto gli onori di casa e si è conclusa con la visita agli esercizi commerciali di Piazza Gramsci.

Proprio in questa piazza la squadra del Volley Tricolore aveva vissuto la serata di chiusura del raduno estivo partecipando come ospite alla festa del “Direzionale a Colori” e proprio qui alla presentazione della squadra sul palco fu suonato il primo Inno di Mameli della nuova stagione. Un rituale che ha portato tanta fortuna al club reggiano che la settimana scorsa a Cuneo ha sentito nuovamente suonare l’Inno di Mameli in occasione della vittoria della Coppa Italia. Dopo una intensa mattinata dedicata a Castelnovo ne’ Monti, giocatori e allenatori del Volley Tricolore sono volati in palestra per l’allenamento di rifinitura perché dopo il trionfo di Coppa, domani ritorna il campionato di Serie A2 con l’impegnativa trasferta di Rovigo.