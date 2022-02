Dopo l’abbraccio virtuale dei tifosi di tutto il mondo nell’evento di lancio ieri, la F1-75 ha percorso oggi i suoi primi chilometri – quindici – nell’ambito di un evento dimostrativo organizzato per i partner della Scuderia Ferrari. Quella odierna è stata anche un’opportunità per incontrare finalmente di persona i tifosi che, nonostante la fitta nebbia che a tratti lasciava solo intuire la sagoma della F1-75, non sono voluti mancare all’appuntamento. A fine evento per gli stoici e infreddoliti appassionati è arrivato il ringraziamento di Charles e Carlos, che sono andati alla prima curva a salutare la folla.

La nuova monoposto della Scuderia Ferrari ha percorso i suoi primi metri intorno alle 10.15, appena la fitta nebbia che si addensava sul percorso allestito nell’area della pista di Fiorano si è diradata. Charles Leclerc è stato il primo a salire in macchina per poi cedere l’abitacolo al compagno di squadra Carlos Sainz.

Per vedere in azione la F1-75 per la prima volta su una vera pista vera bisognerà attendere il prossimo 22 febbraio, quando girerà al Circuit de Barcelona-Catalunya per una sessione di riprese a scopo promozionale. Dal giorno dopo si comincerà a fare sul serio: sullo stesso circuito infatti inizierà il primo dei due test invernali del 2022, che si concluderà il 25 febbraio.