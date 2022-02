Sono giunti alle battute finali i Campionati Provinciali Assoluti 2022, indetti dalla Federtennis di Modena e organizzati sui campi indoor dello Sporting Club Sassuolo. Domenica prossima, dalle ore 14:30, si giocheranno, infatti, le prime finali di questi campionati.

Diversi atleti, maschi e femmine, del sodalizio sassolese, saranno impegnati per la conquista dei vari titoli messi in palio a cominciare da Federico Marchetti e Alessio Tramontin rispettivamente teste di serie nr. 1 e 2 del tabellone maschile assoluto per continuare con Alice Gubertini e Azzurra Cremonini teste di serie nr. 1 e 2 del tabellone femminile assoluto, continuando ancora con Giulia Castelli che sarà impegnata sia nel tabellone assoluto, sia nel terza categoria contro Elena Schueuer del Tennis Modena e poi Alice Nicolini impegnata nella finale di quarta categoria contro Giorgia Cantarelli del Carpi Sport e senza dimenticare Giacomo Bruzzi che si giocherà il titolo provinciale di terza categoria contro Zaccaria Sergio Gabriele dello Zetadue.

Questo quindi il programma di domenica: ore 14:30 Finale Assoluti Singolare Femminile, Finale Quarta Categoria Femminile e Semifinali Assoluti Maschili; ore 16:00 Finale Terza Categoria Femminile e Finale Quarta Categoria Maschile.

La finalissima del Singolare Maschile Assoluto è prevista per Lunedì prossimo alle ore 19:00.

Ricordiamo che, secondo i protocolli per il contrasto all’epidemia di Covid-19, l’ingresso alle strutture indoor dello Sporting Club Sassuolo, per assistere agli incontri, sarà contingentato e sarà obbligatorio presentare il green pass rafforzato.