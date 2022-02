In un contesto in cui ogni giorno ci vengono presentati numeri e termini tecnici che possono sembrare strani e difficili, è importante avere gli strumenti per riuscire a trasformare le cifre che ci circondano in informazioni utili, interpretate e a nostra volta comunicate in modo appropriato. Solo riuscendo a classificare gli eventi e le persone, calcolare i rischi e i benefici, leggere criticamente dati e numeri, impariamo a prendere decisioni e gestire le incertezze.

Nell’ambito di un progetto di Public Engagement del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Unimore, è stata appena resa disponibile una pubblicazione divulgativa di introduzione alla scienza statistica, scaricabile gratuitamente dal sito del Dipartimento (https://qui.unimore.it/tda) e indirizzata a studenti, studentesse e docenti dell’ultimo anno delle scuole medie e superiori delle province di Modena e Reggio Emilia.

“Questo volumetto nasce nell’ambito di una iniziativa di Public Engagement del Dipartimento di Economia Marco Biagi. Il Public Engagement è una delle principali forme della cosiddetta “terza missione” delle università, ovvero dell’insieme delle attività derivanti dall’interazione con il contesto sociale ed economico non già ricomprese nella formazione e nella ricerca. In particolare, il PE comprende le iniziative rivolte a un pubblico non accademico, senza scopo di lucro, aventi valore educativo, culturale e sociale” – commentano i Prorettori Unimore per le sedi di Modena e Reggio Emilia, Proff. Gianluca Marchi e Giovanni Verzellesi.

Alla pubblicazione seguiranno nelle prossime settimane interventi educativi nelle scuole di Reggio Emilia e Modena, per condividere anche con gli studenti e le studentesse più giovani la scoperta dei benefici e del fascino della statistica, in tutte le sue declinazioni.

Tali iniziative sono parte di un progetto di Public Engagement finanziato col bando Public Engagement di Ateneo (anno 2021) dal titolo “La statistica per tutti. La statistica fa crescere” presentato e condotto dai ricercatori Unimore Patrizio Frederic, Maria Franco Villoria e dalle docenti Maddalena Cavicchioli ed Isabella Morlini, finalizzato a diffondere la cultura e la passione per la statistica, a divulgare un modo ragionato di guardare al reale che possa aiutare a capire i meccanismi complessi ma affascinanti della nostra società.