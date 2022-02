Cinque bocconi sospetti sono stati rinvenuti nella serata di mercoledì 16 febbraio dalla Polizia locale di Modena in un’area circoscritta, ampia circa venti metri quadrati, del parchetto comunale di via Curie, al Villaggio Giardino. Le presunte esche sono state trasferite nelle mattinata di oggi, giovedì 17, all’Istituto Zooprofilattico di via Diena, dove saranno eseguite le analisi necessarie a verificare l’eventuale presenza di veleni o di sostanze che avrebbero potuto nuocere a un animale che avesse addentato il boccone.

Le “polpette”, di colore giallo e con dimensioni di poco superiori a quelle di una pallina da ping pong, erano state notate intorno alle 22.30 da un cittadino a passeggio; a seguito della chiamata alla sala operativa del Comando di via Galilei, sul posto si sono portate le pattuglie che hanno individuato l’area in cui si trovavano i bocconi. Dopo aver recuperato le “polpette”, gli operatori hanno cordellato a scopo preventivo questo spazio verde e contestualmente è stato affisso un volantino utilizzato per segnalare ai cittadini la possibile presenza di esche avvelenate.

I risultati degli esami si conosceranno solo nei prossimi giorni; nel frattempo, i frequentatori del parco dovranno comunque fare attenzione alla presenza di eventuali altri bocconi sospetti che potrebbero essere pericolosi per animali o bambini. In caso di ritrovamenti, si raccomanda di non toccare a mani nude le “polpette”, né di inalare o avvicinarli al viso; di avvisare tempestivamente la Polizia locale o il Servizio Veterinario dell’Ausl competente per territorio e, se è possibile, di lasciare il boccone nel luogo di ritrovamento attendendo l’arrivo delle autorità.