Reggio Emilia, l’Erbario di Lazzaro Spallanzani torna a splendere grazie al restauro completato

L’Associazione Insieme per i Musei di Reggio Emilia, presieduta dall’architetto Lorenzo Ferretti Garsi, annuncia il completamento del restauro dell’Erbario di Lazzaro Spallanzani, un patrimonio unico custodito presso i Musei Civici di Reggio Emilia.

Grazie al contributo dell’Associazione, sostenuto anche dalle donazioni in memoria del restauratore Carlo Davoli, il restauro è stato realizzato dal laboratorio specializzato Cartantica di Parma, con la supervisione della Soprintendenza. Questo intervento ha consentito di arrestare il deterioramento causato da agenti patogeni, consolidare le parti più fragili e proteggere i quasi 400 fogli della raccolta dall’assalto recente di insetti xilofagi, garantendo così una conservazione ottimale per i prossimi decenni.

L’Erbario di Spallanzani, risalente alla fine del XVIII secolo, è una delle raccolte più antiche, complete e integre in Italia. Collezionato dal celebre naturalista scandianese Lazzaro Spallanzani (1729–1799), alla sua morte nel 1799 fu acquisito dal Comune di Reggio Emilia per l’istituendo Museo Civico, insieme alle sue collezioni naturalistiche. Da allora, l’Erbario non era mai stato restaurato, nonostante la sua straordinaria importanza scientifica e storica. Spallanzani, conosciuto per il suo approccio scientifico pionieristico, contribuì alla comprensione della riproduzione nei vegetali, introducendo metodologie sperimentali che aprirono la strada a studi successivi sulla botanica.

“La conclusione di questo restauro rappresenta un momento di grande soddisfazione per tutti noi e un dono prezioso per la comunità,” ha dichiarato il presidente Lorenzo Ferretti Garsi. “Il restauro, fortemente voluto e finanziato dall’Associazione, è stato reso possibile grazie a una prima donazione di Chiara Davoli in memoria di suo padre Carlo, particolarmente legato ai nostri musei. A questo si è aggiunto il successo della cena di raccolta fondi che abbiamo organizzato in aprile, un evento molto partecipato e apprezzato, che ci ha permesso di reperire ulteriori fondi per completare il restauro. Desidero inoltre esprimere un sincero ringraziamento a Valentina Galloni, ormai ex Dirigente delle Attività Culturali del Comune di Reggio Emilia e Direttrice dei Musei, per il suo prezioso supporto e costante collaborazione. Un ringraziamento particolare va anche a Silvia Chicchi, responsabile delle collezioni di Storia Naturale dei Musei, la cui competenza è stata fondamentale per la realizzazione di questo progetto ambizioso.”

L’Associazione Insieme per i Musei invita la cittadinanza a scoprire l’Erbario restaurato presso i Musei Civici, dove sarà possibile apprezzarne la ritrovata bellezza e il significato storico.