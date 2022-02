In questi giorni il personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha deferito in stato di libertà uno straniero di 18 anni, residente fuori provincia, per il reato di furto aggravato perpetrato ai danni di una farmacia di quel comune, l’11 settembre scorso.

Ignoti all’epoca si erano introdotti nella farmacia durante la notte, forzando la porta di ingresso e asportando il registratore di cassa e la cassaforte murata, contenente una somma ingente di denaro.

I rilievi effettuati nell’immediatezza dalla Polizia Scientifica del Commissariato di Carpi sono stati determinanti per l’esito delle indagini: sono state, infatti, evidenziate delle linee di impronte latenti che, comparate dal Gabinetto Regionale con quelle presenti in banca dati nazionale, sono risultate appartenere al giovane.