L’industria 4.0, sempre più integrata ed avanzata tecnologicamente, da qualche anno è un tema centrale per tutti gli imprenditori della nostra zona: il governo ha recentemente confermato il piano nazionale per la transizione 4.0, anche grazie ai fondi del PNRR, al fine di sostenere le nostre imprese nell’ammodernamento tecnologico e digitale. Questa complessa fase di transizione presenta svariate possibilità per le imprese, che, tuttavia, però spesso non ne sono a conoscenza. Per rispondere a questa esigenza Lapam ha organizzato un webinar giovedì 17 febbraio in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Modena alle 17.30.

Il nostro territorio è costellato da numerosissime piccole e medie imprese (pmi), portatrici di un costante innovamento tecnologico che negli anni ha contribuito a renderle celebri in tutto il mondo. Tuttavia, la pandemia ha notevolmente rallentato la loro crescita e ad oggi il passaggio verso l’industria 4.0 sarebbe molto complesso senza i fondi statali per la transizione, che permettono agli imprenditori di introdurre ingenti investimenti. All’interno dell’evento, Mario Ascari, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, approfondirà il nuovo piano nazionale industria 4.0, sviscerandone tutte le possibilità e le novità offerte dalla Legge di Bilancio 2022. Paolo Felicani, coordinatore della commissione industria 4.0 dell’ordine, approfondirà poi il tema del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, illustrando in maniera specifica i requisiti tecnici e gli aspetti normativi, coadiuvato da Federico Cantelli, responsabile dell’ufficio credito e finanza agevolata di Lapam, che illustrerà le agevolazioni finanziare e il supporto del Digital Innovation Hub offerti dall’associazione alle aziende del territorio.

L’evento, che si terrà in forma webinar online, sarà gratuito con iscrizione obbligatoria. Per ulteriori informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.