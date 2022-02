Si amplia il calendario di iniziative in programma al Pala AVF di Fiorano Modenese, la struttura montata in piazza Ciro Menotti, dai volontari dell’Associazione Volontari Fiorano, con il sostegno del Comune, che può accogliere in massima sicurezza fino a 200 persone.

Domenica 20 febbraio alle ore 21.00 il Comitato ‘Fiorano in Festa’ propone un concerto musicale con Tiziano Chiapelli e Meditango Ensemble, omaggio al tango nelle sue più svariate forme musicali. Con loro anche il sassofonista piacentino Gianni Azzali.

Tiziano Chiapelli, fisarmonicista di livello internazionale, ha vissuto infanzia e giovinezza a Spezzano, dove conserva ancora tante amicizie, accanto a lui le musiciste Lorella Baldin (violino), Grazia Colombini (viola) e Paola Zannoni (violoncello) che daranno vita ad uno spettacolo vibrante e coinvolgente.

L’ingresso è gratuito con green pass rinforzato obbligatorio.

Lunedì 21 febbraio, dalle ore 20.30, invece si potrà partecipare al torneo di pinnacolo di solidarietà, con bellissimi premi per i primi classificati, promosso dal Forum delle associazioni. L’iscrizione è obbligatoria, con donazione ad AVF per le attività di pubblica assistenza che svolge a favore della comunità. Per prenotazioni ed informazioni contattare i numeri 3384441601 (Adriano), 3343135146 (Maurizio) oppure la sede di AVF 0536910386.