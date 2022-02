Sono ancora aperte le selezioni per 10 operatori volontari del Servizio Civile Universale per la Croce Rossa Italiana, Comitato di Sassuolo. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha prorogato il termine per la presentazione delle candidature al 9 marzo 2022 alle 14:00.

Il Servizio Civile Universale è un’esperienza stimolante ed esaltante, un’opportunità di crescita che può trasformarsi in una vera e propria avventura.

E’ impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. E’ un impegno per gli altri, è una partecipazione di responsabilità, è una occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto con altre culture, è una risorsa per il Paese, è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.

E’ richiesta un’età compresa tra 18 e i 28 anni

Durata di 12 mesi

Tempo richiesto: 25 ore settimanali

Compenso: 444,30 Euro mensili

Per maggiori informazioni, si prega di inoltrare un’email a “sassuolo@cri.it”

Per presentare la domanda i candidati dovranno accedere esclusivamente con SPID alla piattaforma DOL (al link domandaonline.serviziocivile.it) entro il 9 marzo 2022 alle 14:00.

Sono 3 i progetti approvati per Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo e per i quali si potranno presentare le domande:

No. 4 Volontari per:

LA CRI PER L’ASSISTENZA DI TUTTI IN EMILIA-ROMAGNA

LA CRI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DI TUTTI – PROTEZIONE CIVILE NELL’ITALIA NORD EST

LA CRI E LA SALUTE PER TUTTI IN EMILIA-ROMAGNA

Visita il sito per i dettagli dei progetti:

https://bit.ly/3G5QW5I

Ulteriori informazioni dettagliate e modalità si possono trovare cliccando sul seguente link:

https://bit.ly/3JLQewI