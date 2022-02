Circolazione stradale chiusa al transito per ore, questa mattina su via Ospitale a Fanano, a causa di mezzo pesante bloccato in un tornante per una parziale uscita di strada. Le operazioni per liberare la strada da parte del Vigili del fuoco con autogru, sono terminate poco dopo le 14:00. Oltre ai pompieri, sul posto la Polizia Locale Corpo Unico del Frignano, per i rilievi e la gestione del traffico.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013