Fin dal primo insediamento, il Consiglio dì Frazione, ha tenuto monitorata la situazione del traffico pesante sulla SS467. Tante le criticità evidenziate e decine le segnalazioni relative.

La situazione del traffico è diventata insostenibile e sta causando un degrado delle condizioni dì benessere della nostra frazione.

Ieri mattina sono stati convocati i rappresentanti delle principali aziende che gravano sulla statale.

Presenti oltre al Consiglio di Frazione, il Sindaco, gli Assesori di competenza, il comandante della Municipale, i dirigenti di competenza.

Chiaro il messaggio che l’amministrazione e il Consiglio di Frazione hanno dato, ribadendo la NON SOSTENIBILITÀ della situazione.

Tante le possibili soluzioni da noi proposte, alcune delle quali verranno testate nelle prossime settimane:

-Divieto dì transito dei mezzi pesanti tranne che per carico e scarico.

-Accesso e uscita obbligata dei mezzi pesanti dalla rotonda CIPA.

-Limitazione accesso in determinate fasce orarie.

-Introduzione divieto di accesso ai mezzi pesanti in prossimità delle scuole Spallanzani.

Forte la richiesta e la raccomandazione alle aziende di effettuare carichi e scarichi programmati in modo da spalmare gli accessi alla frazione.

Non ultima la richiesta di delocalizzare la gestione degli ordini più piccoli su strutture più consone in modo da diminuire il numero di veicoli.

Già dalle prossime settimane inizierà un monitoraggio attivo gestito da volontari del Consiglio di Frazione per valutare e contare il numero di accessi di veicoli pesanti nell orario 8-18.

Consiglio dì Frazione – Sant’Antonino – Comune di Casalgrande