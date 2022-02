Emil Gas Scandiano cade in casa contro Correggio al supplementare, dopo aver condotto per larghi tratti la sfida tutta reggiana di C Silver. Astolfi, e Galvan guidano il quintetto biancoblu, orfano dell’influenzato coach Spaggiari, nel +11 di metà gara, poi Correggio si aggrappa a Vivarelli per rientrare e riesce nell’impresa, mandando la contesa all’overtime, dove si impone d’un soffio, con i padroni di casa troppo imprecisi dalla linea della carità. All’Emil Gas rimane il dispiacere di non aver portato a casa il risultato, ma anche la consapevolezza di aver giocato alla pari con la seconda della classe.

EMIL GAS SCANDIANO-PALLACANESTRO CORREGGIO 66-70 dts

PALLACANESTRO SCANDIANO 2012: Astolfi 14, Belli 4, Caiti 2, Fontanili 3, Galvan 14, Levinskis 13, Morgotti 6, Taddei 2, Zamparelli 8, Pasella. All. Fantesini.

PALLACANESTRO CORREGGIO: Messori 4, Sabbadini, Riccò 7, Sutera 12, Campedelli, Branchini 4, Bianchi 8, Canovi, Detoni, Vivarelli 20, Lavacchielli 14, Frilli 1. All. Stachezzini.

Arbitri: Colinucci e Amatori di Modena.

Note: parziali 20-15, 36-25, 50-43, 61-61.