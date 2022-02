Il 31 gennaio si è svolto il Consiglio Comunale per approvare, tra i vari ODG, anche la

variante legata alla realizzazione della nuova scuola materna.

La votazione ha avuto esito positivo e quindi il progetto potrà proseguire nel suo iter.

L’importanza di questa opera è ben chiara, oramai da anni, ai cittadini di Spezzano e lo

diventa sempre di più visto che, sia in termini di sicurezza sia in termini di fruibilità

didattica, la qualità degli edifici di Villa Rossi e delle Scuole Menotti va sempre peggiorando

tra l’altro gravando sul bilancio comunale e sulla qualità dell’offerta formativa.

E’ quindi fondamentale che il percorso di realizzazione prosegua e che le scuole vedano la

luce nel minor tempo possibile.

Stiamo parlando della sicurezza e della formazione dei nostri bambini, sarebbe dunque

auspicabile, se non doveroso, che maggioranza e minoranza facessero fronte comune

indipendentemente da ogni convinzione politica o strumentalizzazione.

Purtroppo ciò non è avvenuto data l’astensione di quasi tutti i membri dell’opposizione e

anche, sorprendentemente, di due membri del Gruppo Misto eletti nella coalizione che fa

capo alla Lista Tosi ed il cui programma prevedeva, tra i punti prioritari, proprio la

realizzazione delle scuole in questione.

Solo in data 4/01/2022 i consiglieri hanno richiesto la protocollazione di loro valutazioni

relative alla viabilità e alla realizzazione di nuovi parcheggi.

Al di là del merito, ogni consigliere è ovviamente libero di esprimere la propria opinione e

proporre soluzioni alternative, riteniamo però che ciò debba essere fatto con le dovute

modalità e soprattutto con le tempistiche più opportune.

Per questo progetto, come è tristemente noto, non sono certo mancati i tempi per la

discussione; i dubbi e le proposte, tutte legittime, avrebbero dovuto trovare una sede di

discussione adeguata nella commissione di competenza.

Come Comitato troviamo inaccettabile che questo progetto, già piuttosto travagliato per

diversi motivi, sia adesso utilizzato in maniera strumentale, in modo più o meno

consapevole, per mirare ad obiettivi di altro tipo; le scuole hanno dignità ben superiore ed

è con questo spirito che andrebbe affrontata la questione.

Siamo davvero stanchi e indignati di fronte al continuo procrastinarsi, per varie ragioni, dei

tempi di realizzazione delle nuove scuole, i nostri figli non possono più subire non solo i

tempi tecnici della burocrazia ma anche quelli dettati da interessi politici di parte o altro.

Se il progetto non fosse stato approvato nella seduta del 31 gennaio avremmo corso il

rischio inaccettabile di non rispettare le tempistiche necessarie per accedere ai fondi

PNRR. Confidiamo dunque che i membri del Consiglio Comunale di fronte ad un progetto di

tale importanza dimostrino ora uniformità di vedute e piena collaborazione.