In apparenza un normale cliente entrato in un negozio di abbigliamento del centro commerciale i Petali di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia a Reggio Emilia con l’intento di fare spesa, di fatto, come poi verificato dalle risultanze investigative dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, che hanno effettuato l’intervento identificando l’uomo che era stato bloccato da un dipendente prima che riuscisse ad allontanarsi, è risultato essere un ladro.

L’uomo infatti possedeva una busta di carta con una schermatura idonea a inibire l’attivazione dell’antitaccheggio del pantalone che intendeva asportare e che poi è stato recuperato e quindi restituito al negozio. Per questo motivo con l’accusa di tentato furto aggravato i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica pressi il tribunale di Reggio Emilia un 35enne disoccupato domiciliato a Reggio Emilia. Secondo quanto accertato dai carabinieri della radiomobile di Reggio Emilia l’uomo l’altro pomeriggio ha raggiunto il centro commerciale i Petali entrando in un negozio di abbigliamento come un normale cliente.

All’uscita dopo aver superato le barriere di sicurezza l’uomo veniva fermato dal dipendente che trovandolo in possesso di un paio di pantaloni presi dal negozio e occultati in una busta di carta chiamava il 112. I militari della sezione radiomobile intervenuti accertavano che la busta di carta che conteneva i pantaloni risultava essere stata appositamente schermata con dei fogli di alluminio proprio per inibire l’attivazione dell’antitaccheggio del pantalone che intendeva asportare.

Furto non andato a buon fine per l’intervento di un addetto al negozio che fermava l’uomo all’uscita chiamando il 112. Il 35enne veniva quindi condotto in caserma e denunciato mentre la borsa con la schermatura veniva sequestrata. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.