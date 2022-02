Nella settimana in corso, come noto, ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, deceduto nel 1944 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”.

Anche la Questura di Reggio Emilia ha tributato gli onori alla memoria del Questore Palatucci, con un doveroso momento di raccoglimento e preghiera che ha avuto luogo stamane all’interno del Parco Santa Maria di Reggio Emilia.

Alla cerimonia, nel rigoroso rispetto delle normative a livello nazionale, regionale e comunale e dei criteri di tutela dei cittadini e del personale impiegato, accolti dal Questore di Reggio Emilia hanno partecipato il Prefetto, il Sindaco, il Cappellano della Polizia di Stato ed una delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.