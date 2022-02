Si svolgerà sabato 26 febbraio, alle 10.45, nell’Aula Magna di Santa Lucia (via Castiglione 36), la cerimonia di inaugurazione dell’A.A. 2021/2022, il 934° dalla fondazione dell’Università. Per l’occasione ci saranno due ospiti speciali: il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa e, video collegato dall’Egitto, il nostro Patrick Zaki.

Dopo i saluti del Rettore Giovanni Molari e del Ministro, prenderà la parola un rappresentante del personale tecnico amministrativo di Ateneo. Seguiranno gli interventi dei rappresentati degli studenti Unibo e, infine, quello di Patrick Zaki. In attesa del processo a carico dello studente arrestato il 7 febbraio 2020, l’Alma Mater continua a impegnarsi per tenere alta l’attenzione su questo caso, fino a quando Patrick non sarà libero di poter tornare a frequentare le aule e gli spazi della sua università.

L’ingresso è consentito fino alle ore 10.30.

Per partecipare è necessario indossare mascherina FFP2 ed essere in possesso di Green Pass rafforzato.