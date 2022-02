Si è tenuta, la sera di giovedì 10 febbraio, la riunione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli che aveva come oggetto l’elezione del nuovo presidente dell’Unione Terre di Castelli. Il Consiglio ha accolto la proposta dei sindaci degli otto Comuni dell’Unione (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) che avevano trovato l’accordo sulla scelta di Emilia Muratori, sindaca di Vignola, quale nuovo presidente e Federico Ropa, sindaco di Zocca, quale nuovo vice-presidente. Il Consiglio si è così espresso: 23 voti per Emilia Muratori, 3 voti per Federico Ropa, tre schede bianche.

“Ringrazio i colleghi sindaci e il Consiglio per la fiducia – ha commentato la neo-presidente Emilia Muratori – Questo è un momento cruciale e delicato per noi amministratori, dopo due anni di pandemia e i fondi del PNRR da intercettare per sostenere le opere necessarie alla ripresa del nostro territorio. I progetti sono tanti, alcuni sono in dirittura d’arrivo, come il Polo della sicurezza, altri stanno muovendo i primi fondamentali passi. Come Giunta, una volta redistribuite le deleghe, lavoreremo uniti, come sempre, al servizio della nostra comunità”.