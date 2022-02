L’Amministrazione comunale di Monzuno si aggiudica il finanziamento del Bando Partecipazione 2021 della Regione Emilia-Romagna con il progetto “UNO SPAZIO AL CENTRO”, per coinvolgere la comunità locale nelle scelte di riuso e valorizzazione dell’area polifunzionale Corbo, nella zona sportiva di Rioveggio.

Il percorso partecipativo parte ufficialmente martedì 15 febbraio e prevede il coinvolgimento di associazioni, famiglie ed abitanti, soprattutto i più giovani, in momenti di dialogo e confronto pubblico, per individuare in maniera condivisa bisogni, aspirazioni, usi da insediare, pensando anzitutto agli utilizzatori futuri e immaginando un uso multifunzionale, flessibile, inclusivo, intergenerazionale.

Sostenitori del progetto, che l’Amministrazione comunale ringrazia per la disponibilità e la collaborazione, sono la Polisportiva Rioveggio (gestore dell’area) e altre cinque associazioni attive sul territorio: Pro loco di Rioveggio, Circolo San Filippo Neri, Associazione Amgels, Banda Bignardi, Bradipi a rotelle ASD.

“L’area Corbo, che si trova a poche centinaia di metri dal centro di Rioveggio, presenta due principali criticità: l’assenza di collegamenti alternativi all’attuale accesso carrabile da via dei Campi Sportivi e la carenza di funzioni ed attrezzature capaci di rendersi attrattive nei confronti di un’utenza allargata e in modo continuativo nel corso dell’anno;”, spiega il sindaco Bruno Pasquini. “Per questo riteniamo fondamentale delineare, attraverso un percorso partecipativo rivolto agli attori locali e alla comunità, un allargamento dell’offerta in termini di spazi e di discipline sportive. Gli obiettivi sono ambiziosi: intercettare la creatività del territorio; sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani, alla cura e alla riappropriazione positiva di un importante spazio pubblico inteso come “bene comune”; valorizzare e consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati per la sostenibilità futura della sua gestione, a beneficio di tutta la collettività.”

Intitolata all’impresa edile (non più esistente) che ha contribuito alla sua costruzione, l’area Corbo è stata realizzata dai volontari della Polisportiva Rioveggio, che hanno iniziato ad attrezzare lo spazio nel 1997 con bar e cucina per feste ed eventi gastronomici. Nel 2007 è stata costruita una tettoia fissa a protezione di un’ampia area rettangolare, poi chiusa con vetrate negli anni successivi, diventando la sala Corbo oggi esistente. Si può affermare dunque che si tratta di un’opera auto costruita dalla comunità locale, portatrice di importanti valori simbolici e identitari.

Nei prossimi mesi verranno proposte tante e diverse attività: interviste, questionari online, azioni informative, workshop, incontri e laboratori pubblici. Il calendario delle iniziative sarà comunicato in seguito attraverso i canali social del comune di Monzuno e sulla pagina web istituzionale www.comune.monzuno.bologna.it

Contatti unospazioalcentro@gmail.com