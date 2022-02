In prevalenza sereno al primo mattino ma con nuvolosità in aumento a partire dai settori occidentali della regione in progressiva estensione a tutto il territorio nel corso della giornata. Presenza di foschie e locali nebbie al mattino più probabili sulle aree di bassa pianura del ferrarese. Dalle ore serali – notturne piovaschi sparsi sulla regione. Temperature minime comprese tra 1 e 4 gradi; localmente nelle aree di campagna, si potranno raggiungere anche temperature inferiori con deboli gelate mattutine. Massime fra 11 e 14 gradi. Venti inizialmente deboli variabili in pianura e sud-occidentali lungo i rilievi. Tendenza a rotazione della ventilazione da nord-est dalle ore pomeridiane con rinforzi dalla serata sulla costa e sul mare. Mare poco mosso o quasi calmo con moto ondoso in aumento dalla tarda serata fino a divenire localmente mosso.

(Arpae)