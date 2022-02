Domenica 13 febbraio alle ore 15 30 al Teatro Massimo Troisi, in viale delle Rimembranze 8, è in programma “Nonantola ricorda Klaus Voigt” attraverso le sue ricerche, la ricostruzione della vicenda dei ragazzi ebrei di Villa Emma e il suo legame con la comunità. A conclusione dell’incontro è in programma un omaggio del coro della Memoria diretto da Stefano Moreali.

Partecipano: la Sindaca di Nonantola Federica Nannetti, il Presidente della Fondazione Villa Emma Stefano Vaccari, l’Assessore alla Cultura del Comune di Nonantola Andrea Zoboli. Amiche e amici, esponenti della comunità locale, colleghi e colleghe di altre istituzioni e altre realtà. Coordinano l’incontro: Ombretta Piccinini e Fausto Ciuffi.

Si ricorda che per accedere al Teatro Troisi è obbligatorio il Green Pass rafforzato e l’uso di mascherine FFP2, secondo le normative vigenti.