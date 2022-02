Oggi, giovedì 10 febbraio alle ore 20.00, le luci del PAC – Polo Artistico Culturale si spegneranno simbolicamente per mezz’ora. Una iniziativa per richiedere al Governo di intervenire sul rincaro delle bollette energetiche, diventato insostenibile per famiglie, imprese ed enti locali.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013