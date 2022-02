La Mosca Soldato insetto utile per valorizzare scarti di industrie agroalimentari sarà al centro di un incontro promosso da BIOGEST-SITEIA (Unimore), Siteia Parma (UniPr), CIRI AGRO (Unibo), CRPV Lab, Pro Ambiente-CNR IBE.

L’insetto bioconvertitore è il protagonista del progetto FLIES4VALUE, cofinanziato dal POR FESR Emilia-Romagna e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che ha l’obiettivo di offrire un sistema economico, efficiente, competitivo e a basso impatto per valorizzare scarti di industrie agroalimentari regionali sfruttando l’efficacia di insetti bioconvertitori per la produzione di mangimi per galline ovaiole e altre sostanze ad alto valore aggiunto per il settore alimentare e l’agricoltura.

Grazie allo studio, guidato dalla prof.ssa Lara Maistrello di Unimore, è stato possibile individuare il valore degli investimenti necessari a rendere la tecnologia accessibile a tutte le aziende del territorio e per favorirne l’industrializzazione del processo, ottenendo grandi quantità di larve stabilizzate pronte per poter essere utilizzate in ambito feed/food.

“Le conoscenze e le tecnologie acquisite nel progetto – afferma Lara Maistrello di Unimore – saranno immediatamente spendibili nel sistema economico produttivo regionale grazie all’elevata quantità di sottoprodotti agrifood disponibile annualmente in ER, all’estrema versatilità dell’approccio proposto nella gestione degli scarti e alla propensione già esistente in molte aziende, siano esser produttrici o utilizzatrici di scarti, di volgersi agli insetti come nuova tecnologia migliorativa per il comparto”.

La presentazione finale del progetto si terrà martedì 15 febbraio 2022 alle ore 10.15 sia in presenza presso il Tecnopolo di Reggio Emilia (Piazzale Europa, 1) sia da remoto collegandosi al link https://qui.unimore.it/koa

Ad aprire la giornata sarà la prof.ssa Lara Maistrello di BIOGEST-SITEIA alla quale seguirà il saluto istituzionale dell’Assessore allo sviluppo economico e Green Economy, Lavoro, Formazione della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, del Prorettore della sede di Reggio Emilia di Unimore prof. Giovanni Verzellesi e del prof. Domenico Pietro Lo Fiego Direttore BIOGEST-SITEIA.

A seguire alle ore 10.45 il dott. Enzo Bertoldi di Art-ER illustrerà il “Programma FESR: una sintesi 2014-2020 e prospettive sulla nuova programmazione 2021-2027”, alle ore 10.50 la dott.ssa Patrizia Fava di BIOGEST-SITEIA e Simona Baraldi del gruppo Holding Pivetti (Macé-Molini Pivetti) esporranno “Come gli scarti diventano substrati”. Alle 11.10 Giulia Pinotti – BIOGEST-SITEIA, Giacomo Benassi – Kinsect, Augusta Caligiani – SITEIA.PARMA affronteranno il percorso “Dagli insetti ai prodotti ad alto valore aggiunto” e dalle 11.40 Katia d’Ambra – BIOGEST-SITEIA e Christian Gabiccini – VAL BIO illustreranno “Dalle farine di mosche alle uova di gallina”. Alle 11.55 sarà la volta di Silvia Paolini di Ri.Nova e di Lorenzo Bertin della CIRI Agro dell’Università di Bologna ad approfondire il tema “Non si butta via niente: usi agronomici e biometanazione”. Il tema della “Sicurezza, vocazione territoriale e accettabilità” sarà affrontata alle 12.15 da Alberto Amaretti di BIOGEST-SITEIA, da Edoardo Fiorillo e Stefano Predieri di Proambiente – CNR IBE. Verso la conclusione dell’appuntamento alle ore 12:55 Marco Meneguz – BEF Biosystems toccherà il tema “Allevare insetti in Italia: la realtà di BEF Biosystems”. Al termine della mattinata la prof.ssa Lara Maistrello aprirà le porte per mostrare l’impianto integrato di allevamento, lavorazione e stabilizzazione delle larve di mosche soldato.

Per partecipare in presenza è necessario esibire il Green Pass, rispettare le disposizioni Covid19 vigenti e registrarsi al seguente link: https://forms.gle/7NJCWzcoHZN6isvy9

Per seguire la diretta collegarsi al link: https://qui.unimore.it/koa