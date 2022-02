Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e Sant’Anna di Castelnovo Né Monti, nominato il nuovo Direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione. Dal 1 Gennaio 2022 la direzione del reparto é affidata alla dottoressa Annunziata Carrese Cirillo. La professionista, nata in provincia di Napoli, si è formata all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dove si è laureata nel 1994. Ha conseguito in seguito, nel 1998, la specializzazione in Anestesia e Rianimazione all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Nel 2011 ha svolto un corso di Perfezionamento in Medicina Perioperatoria all’Università degli Studi di Milano e in seguito, tra il 2013 e il 2015, ha frequentato un Master Biennale di II livello in Politiche Sanitarie all’Università degli Studi di Bologna.

Dal 1998 la dottoressa Carrese lavora come dirigente medico del reparto di Anestesia e Rianimazione al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove, dal 2012, ricopre il ruolo di vice Direttore della struttura. Dal 2006 al 2012 è stata titolare di incarico di Alta Specializzazione “Attività di terapia intensiva e sub intensiva postoperatoria”. Dall’ottobre 2011 a dicembre 2013 è stata Anestesista referente per la gestione del comparto operatorio e dal 2013 a oggi ha ricoperto un incarico di responsabile di Struttura Semplice “Anestesia” nel comparto operatorio al V piano dell’Arcispedale.

Dotata di grande esperienza, la dottoressa Carrese, è stata Direttore Facente Funzioni della Rianimazione negli anni 2013 e 2014. E’ a tutt’oggi referente per la gestione del rischio clinico per il servizio di Anestesia e referente per il progetto regionale S.O.S.net (Sale operatorie sicure). E’ stata inoltre referente del Dipartimento chirurgie generali e specialistiche per l’accreditamento fino al 2018.

Il neo Direttore ha partecipato al gruppo di lavoro della regione Emilia-Romagna per la stesura delle raccomandazioni sulla sicurezza del paziente in sala operatoria e ha incarnato il ruolo di valutatore della regione Emilia-Romagna per l’accreditamento dal 2008. In qualità di valutatore ha partecipato agli audit per l’accreditamento di diversi dipartimenti di aziende sanitarie della regione (Parma, Modena, Cesena, Bologna, ecc.).

Alla professionista, che vanta una consolidata esperienza anche in Chirurgia Generale Maggiore, Chirurgia Vascolare e Toracica, Urologia, Neuro Chirurgia, Otorino Laringoiatria, Ortopedia, Oculistica, Ginecologia/Ostetricia, vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte della Direzione Aziendale.