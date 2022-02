L’Ausl di Bologna comunica che dal 14 al 27 febbraio gli hub vaccinali dell’Azienda USL di Bologna subiranno una rimodulazione dei propri orari di apertura:

Fiera (via Aldo Moro, Bologna pad. 33) dal giovedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 19.30;

Cicogna (via Palazzetti 1/n, San Lazzaro di Savena) dal venerdì alla domenica dalle ore 8.00 alle 19.30;

Casalecchio (via Guidorossa 1, Casalecchio di Reno) dal lunedì al mercoledì dalle ore 13.45 alle 19.30 e dal giovedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.45.

Da domani, mercoledì 9 febbraio, al via chiamate ed sms per riprogrammare le seconde dosi fissate nei giorni di chiusura per i circa 2000 cittadini coinvolti.