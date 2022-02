Sereno su tutta la regione. Temperature minime in calo, comprese tra -1 e 2 gradi e localmente inferiori nelle aree extraurbane, con deboli gelate al primo mattino in Emilia; massime in lieve flessione, con valori tra 10 e 12 gradi. Venti deboli-moderati occidentali in pianura, sud-occidentali sui rilievi. Mare inizialmente poco mosso sotto costa e ancora localmente mosso al largo, con moto ondoso in generale attenuazione già dal mattino, fino a quasi calmo o poco mosso ovunque.

(Arpae)