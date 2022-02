MILANO (ITALPRESS) – John Legend pubblica “Tomorrow” in collaborazione con Nas e Florian Picasso, discendente dell’artista leggendario Pablo Picasso. Il brano nasce per celebrare la collezione di opere NFT in edizione limitata firmata da Marina Picasso e suo figlio Florian.

“Tomorrow” è stata prodotta e co-scritta dall’artista e produttore britannico Stuart Price. Ogni opera NFT parte della speciale collezione sarà accompagnata dall’audio della traccia, creando così una originale esperienza visiva e sonora.

Guidata e prodotta da Cyril Noterman, Alex Harrow e Lucas Keller di Milk&Honey, Nicholas Guarino di Art Redefined, Stuart Price e David Brady di Spin Artist Agency, la collezione è la prima di una serie che sarà presentata da Marina e Florian Picasso, e mostrerà collaborazioni con alcuni dei più importanti musicisti contemporanei.

Parte dei ricavi verranno donati alla Nurse Heroes – una charity che lavora per creare un futuro senza carenza di personale infermieristico, e a Carbon180: una nuova ONG focalizzata sul clima volta a ripensare al carbone dalle fondamenta.

(ITALPRESS).