I Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena hanno arrestato, per la seconda volta in una settimana, un 37enne italiano, responsabile di violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo era già stato arrestato dai Carabinieri lo scorso 4 febbraio quando, non riuscendo ad entrare nell’appartamento dei genitori, era rimasto nell’atrio mettendosi a dormire per terra e scaldandosi con una stufa elettrica collegata ad una presa condominiale.

Anche sabato è successo un fatto analogo, ma questa volta il soggetto è riuscito a entrare in casa. Alle ore 15:00 circa, il 37enne si è presentato dai genitori e dopo aver convinto la madre ad aprirgli la porta, è entrato e come se nulla fosse, è andato in bagno per farsi una doccia e radersi. Alla vista dei Carabinieri, allertati della nuova “intrusione”, l’uomo ha opposto resistenza nel tentativo di allontanarli, ma non ci è riuscito ed è stato nuovamente arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 37enne che dovrà rispondere anche del reato di resistenza a un pubblico ufficiale, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo, previsto per oggi.