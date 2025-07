Una festa per incontrare e scoprire nuove culture e tradizioni, nel segno della musica, dell’arte e della cucina. Domenica 13 luglio al parco Tien An Men di Campogalliano c’è il Festival Tramundi, una giornata ricca di esperienze uniche e iniziative coinvolgenti, organizzata dalle Politiche giovanili del Comune di Campogalliano, in collaborazione con i giovani del Rooster Club.

Si comincia già dalle 9 del mattino con “Radici – In viaggio con gli archetipi”, workshop di danza afro e movimento autentico condotto da Shukri Farah, laboratorio aperto per attingere alle radici interiori, liberare l’energia vitale e ritrovare la connessione autentica con sé stessi. Nel pomeriggio, dalle 18, Tramundi propone “Djembe-Ta”, un laboratorio di percussioni dall’Africa dell’Ovest, una coinvolgente esperienza di ritmo, ascolto e condivisione, rivolto a bambine e bambini a partire dai 5 anni.

Tramundi sarà anche l’occasione per scoprire cibi e sapori di mondi lontani grazie alla cucina etiope-eritrea di Almaz Aweke, chef nata professionalmente dalla convergenza tra percorsi diversi e con una lunga esperienza nel mondo della ristorazione. Le proposte culinarie di chef Aweke attraversano tradizioni, identità e memorie diasporiche, in un dialogo costante con il presente, facendo della cucina un linguaggio condiviso e un territorio poroso in cui persone e storie si incontrano.

In serata saranno la danza e la musica a prendersi la scena. Si comincia alle 20.30 con l’esibizione di danza afro delle allieve della scuola Talentho di Modena e l’associazione l’Artificio di Spilamberto, per chiudere alle 21.30 con il concerto di Sandro Joyeux, un viaggio in musica attraverso i ritmi del deserto e le strade polverose del West Africa, tra le banlieue parigine e il reggae dei ghetti giamaicani. Parigino di nascita, ma giramondo per vocazione, Sandro Joyeux ha percorso migliaia di chilometri con la chitarra in spalla, raccogliendo tradizioni, dialetti e suoni del sud del mondo, in una contaminazione culturale e musicale che porterà sul palco del Tien An Men.