Dopo l’investimento di un pedone si è dato alla fuga omettendo, peraltro, di prestare soccorso all’uomo rimasto ferito. Il pirata della strada non si è tuttavia assicurato l’impunità, venendo successivamente identificato grazie alle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano intervenuti per rilevare il sinistro.

Si sarebbe dato alla fuga perché impaurito dalle conseguenze che poteva subire in relazione al sinistro. Con l’accusa di fuga a seguito di incidente con feriti, omissione di soccorso e lesioni personali colpose, i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano hanno denunciato alla Procura reggiana il presunto responsabile dell’investimento identificato in un 35enne residente a Reggio Emilia.

L’incidente è avvenuto lo scorso mese di novembre 2021 in località Fosdondo del comune di Correggio. Secondo la ricostruzione investigativa dei carabinieri di Bagnolo in Piano il presunto responsabile, alla guida di un’utilitaria, percorreva via Fosdondo a Correggio quando ha investito un 50enne correggese che a piedi percorreva la stessa strada con medesima direzione di marcia.

A seguito dell’investimento il conducente dell’auto non si fermava per prestare soccorso dandosi alla fuga. Sul posto i soccorsi inviati dal 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale dove dopo le cure del caso è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate.

Quindi le indagini dei carabinieri di Bagnolo in Piano, intervenuti per rilevare il sinistro, che convergevano sull’indagato nei confronti del quale i militari acquisivano elementi tali da ritenerlo il presunto responsabile dell’illecita condotta ravvisata a suoi carico per la quale è stato denunciato alla Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.