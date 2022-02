Poco prima dopo le 3.00 di oggi 5 febbraio 2022 i carabinieri della stazione di Brescello unitamente ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Guastalla sono intervenuti in Piazza Giacomo Matteotti a Brescello dove ignoti ladri hanno fatto esplodere il bancomat dell’Istituto bancario Banca Popolare (Ex Banco San Geminiano e San Prospero).

Giunti sul posto i carabinieri hanno accertato che i malviventi, poco prima, probabilmente attraverso il cosiddetto manufatto a “marmotta” innescato da un contatto elettrico avevano fatto esplodere il bancomat prelevando il danaro contante riposto all’interno della casetta metallica per poi dileguarsi. In corso di quantificazione i danni conseguenti alla deflagrazione e l’ammontare del bottino. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Brescello che stanno lavorando unitamente ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Guastalla coordinati dalla Procura reggiana che ha aperto un inchiesta.