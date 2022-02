In assenza della prima squadra, ferma ai box per il rinvio della partita contro il Novara, per l’utilizzo del bonus-rinvio, il “jolly” che ha ogni squadra di Serie A1 e Serie A2 per rinviare una gara in caso di problematiche relative al Covid-19, l’unica in pista sarà la squadra Under 19. Anche la seconda squadra osserva un turno di riposo dal Campionato di Serie B, prima del ritorno in pista sabato prossimo in casa dell’Amatori Pesaro, lo stesso giorno in cui inizieranno anche tutti i campionati giovanili.

L’Under 19 di Daniele Uva ed Adriano Vaccari dovrà recuperare, prima del campionato, due gare di Coppa Italia, rinviate nelle settimane scorse. Domenica è la volta della trasferta a Pico della Mirandola, alle ore 16. L’andata terminò con la vittoria per 14-4 (6 reti di Uva, 4 per Ganassi, 3 per Diego Vaccari, 1 per Fontanesi). Nonostante questa vittoria, il Pico è seconda in classifica a 6 punti, contro i 7 del Roller Hockey Scandiano, prima in classifica. Ci saranno altri due recuperi, il 18 febbraio contro Correggio e 27 contro Modena per definire le qualificate alla fase finali della Coppa Italia.

I convocati: i portieri Christian Rinaldi e Mattia Vaccari; Diego Vaccari, Iacopo Vivi, Andrea Stefani, Alessandro Uva, Gioele Ganassi, Filippo Natali.