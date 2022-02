Si svolgerà da mercoledì 9 a giovedì 24 febbraio, il programma di eventi Darwin Day 2022, organizzato dall’Unione Bolognese Naturalisti (UBN), dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) e dal Sistema Museale di Ateneo (SMA) dell’Università di Bologna, in collaborazione con la Fondazione Golinelli. Eventi gratuiti aperti a tutti, in presenza e alcuni trasmessi in streaming, per celebrare la nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809).

Quest’anno il tema portante degli eventi è “la crisi climatica e la biodiversità”, per cui si rifletterà sulle conseguenze della transizione ecologica per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione della natura. Gli ultimi sette anni, infatti, sono stati i più caldi registrati negli ultimi secoli e molti eventi climatici estremi hanno colpito e colpiscono ovunque, causando eccessi di calore e desertificazione, oppure uragani ed alluvioni devastanti.

Occorre evitare che la temperatura media del pianeta superi i 2°C da qui a fine secolo, un obiettivo estremamente impegnativo. Bisognerebbe ridurre, infatti, le emissioni di gas serra e raggiungere la completa neutralità, sostituire rapidamente le energie fossili con fonti di energia rinnovabile, principalmente solare ed eolico. E poi ancora occorrerebbe la riconversione del sistema industriale, delle catene di produzione alimentare, della gestione dei rifiuti, il blocco della deforestazione, la riduzione del consumo di suolo, la ricostruzione di ecosistemi degradati, l’estensione delle aree protette terrestri e marine e, più in generale, la tutela della biodiversità.

Di questo e altro si discuterà nel corso della rassegna che prevede, mercoledì 9 febbraio, presso l’Aula A. Ghigi (Via San Giacomo, 9 – Bologna), dalle 10 alle 13, una serie di conferenze a cura del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – BiGeA Unibo.

Sabato 12 febbraio sono in programma gli appuntamenti a cura del Sistema Museale di Ateneo: una visita guidata, dalle 10.30 alle 12, presso le Collezioni di Zoologia, Anatomia Comparata e Antropologia (Via Selmi, 3 – Bologna); un laboratorio didattico per bambini dai 9 ai 12 anni, dalle 10.30 alle 12, presso l’Orto Botanico ed Erbario (Via Irnerio, 42 – Bologna); un laboratorio didattico per bambini dai 7 ai 9 anni, dalle 15.30 alle 17, presso la Collezione di Antropologia (Via Selmi, 3 – Bologna).

Domenica 13 febbraio, dalle 10.30 alle 12, si svolgerà un altro laboratorio didattico per bambini dagli 8 ai 10 anni, sempre a cura del Sistema Museale di Ateneo, presso la Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini” (Via Zamboni, 63 – Bologna).

Mercoledì 16 febbraio, dalle 16 alle 18, si svolgerà un webinar online a cura dell’Unione Bolognese Naturalisti, mentre giovedì 24 febbraio l’incontro a cura di Fondazione Golinelli dedicato alle scuole di secondo grado e aperto al pubblico, trasmesso sul canale YouTube della Fondazione Golinelli.

Maggiori dettagli sul sito del Sistema Museale di Ateneo – SMA.