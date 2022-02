La Direzione dell’Azienda USL informa che, per favorire la vaccinazione contro il COVID nei bambini dai 5 agli 11 anni, da lunedì 7 febbraio 2022, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, saranno attive contemporaneamente due modalità di accesso per la prima dose di vaccino contro il COVID in tutti i Distretti della provincia: con appuntamento ricevuto via sms, che è possibile spostare o annullare, o ad accesso diretto, cioè senza prenotazione.

Nella nostra provincia la platea della fascia di età 5-11 anni è composta da 33.951 bambini, di questi ad oggi ne sono stati vaccinati con 1 dose circa 12.000, pari al 32% della popolazione di riferimento, circa 6900 sono stati positivi negli ultimi 120 giorni e quindi si potranno vaccinare più avanti e ne rimangono circa 15.000 non vaccinati, quindi senza immunità. I genitori di questi bambini riceveranno un sms con l’invito alla vaccinazione (data, ora, luogo e indicazioni per spostare o annullare l’appuntamento), ma potranno anche scegliere di presentarsi in accesso diretto in base alle loro esigenze, seguendo gli orari sotto riportati.

Si ricorda che il vaccino rappresenta al momento l’unico strumento contro l’infezione da COVID, in pratica l’unica possibilità di poter continuare a frequentare la scuola con serenità e ad avere una vita senza particolari restrizioni.

Per la fascia di età 5-11 il vaccino utilizzato sarà Pfizer pediatrico e i bambini, con tessera sanitaria e documento di identità, dovranno essere accompagnati da un genitore che dovrà dichiarare di avere acquisito il consenso anche dell’altro genitore o da un tutore legale. Non è necessaria alcuna prenotazione, i moduli da compilare dovranno essere scaricati dalla home page del sito www.ausl.re.it, tra le notizie che scorrono e compilati prima dell’arrivo al punto vaccinale. In caso di impossibilità, i moduli potranno essere compilati sul posto subito prima della vaccinazione. L’appuntamento per la seconda dose arriverà poi via sms.

Queste le sedi dei centri vaccinali nella provincia, valide sia per gli appuntamenti via sms che per accesso diretto:

Distretto di Castelnovo ne’ Monti

Centro Prelievi dell’Ospedale Sant’Anna

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato pomeriggio, con accesso diretto dalle ore 13.30 alle ore 18.00

Distretto di Scandiano

Centro Prelievi, Ospedale Magati

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato pomeriggio, con accesso diretto dalle 13.30 alle ore 18.00, domenica con accesso diretto dalle 8.00 alle ore 12.00

Distretto di Correggio

Poliambulatori, Padiglione Cottafavi, edificio storico Ospedale San Sebastiano

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì pomeriggio, con accesso diretto dalle 13.30 alle ore 18.00, venerdì e sabato mattina con accesso diretto dalle 8.00 alle 12.00

Distretto di Guastalla

Ospedale Civile

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio, con accesso diretto dalle 13.30 alle ore 18.00, sabato mattina con accesso diretto dalle 8.00 alle 12.00

Distretto di Montecchio

Casa della Salute L. Spreafico

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio, con accesso diretto dalle 13.30 alle ore 18.00, sabato mattina con accesso diretto dalle 8.00 alle 12.00

Distretto di Reggio Emilia

Casa del Dono (solo per prenotati con sms).

Poliambulatori, Arcispedale Santa Maria Nuova con accesso diretto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato pomeriggio, dalle 13.30 alle ore 18.00.