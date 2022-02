Gli aspiranti operatori volontari, infatti, hanno tempo fino alle ore 14.00 di giovedì 10 febbraio per inoltrare la propria domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), tramite credenziali SPID all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Da oltre 20 anni la sezione di Modena è attivamente impegnata sul fronte del servizio civile. Quest’anno la sezione di Modena partecipa al bando con due progetti:

– Insieme: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione. (n. 3 posti disponibili)

– Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per la ripartenza dopo la pandemia (n. 3 posti disponibili) Selezioniamo quindi n. 6 operatori volontari da impiegare nelle nostre attività, per 25 ore settimanali per 12 mesi.

Ai giovani operatori, verrà erogato un assegno mensile di servizio pari a €. 439,50 netti.

Che si tratti di un’occupazione durante gli anni universitari, di un primo approccio al mondo del lavoro, l’occasione per mettere alla prova quanto si sa o si sa fare o un modo per impegnare attivamente un anno di passaggio verso l’età adulta o di indecisione professionale, il servizio civile è un periodo altamente formativo per i giovani dai 18 ai 28 anni.

Attraverso la partecipazione, i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di fare un’esperienza utile alla propria crescita e alla propria formazione, di acquisire competenze, di misurarsi con un ambiente esterno stimolante, di svolgere un’attività di utilità sociale, sperimentando i propri limiti e le proprie capacità.

Dopo un periodo di formazione generale e specifica, i volontari, in collaborazione con i volontari e dipendenti dell’Associazione, si dedicheranno al raggiungimento degli obiettivi di entrambi i progetti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.aism.it/struttura/sezione_provinciale_aism_modena/fai_il_servizio_civile oppure telefonando al n. 059.393093.