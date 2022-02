Questo pomeriggio, i Carabinieri del Comando Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un 25enne e una 22enne per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti sono avvenuti intorno alle ore 16 a Sassuolo, dove la coppia è stata notata dai militari dell’Arma. In particolare l’uomo, già conosciuto ai militari quale persona sottoposta agli arresti domiciliari nel reggiano, si è opposto all’identificazione, così come la ragazza in compagnia della quale si trovava.

All’interno della caserma di Sassuolo, il giovane ha danneggiato un infisso e alcune fioriere. Nella circostanza, un militare ha riportato una contusione al volto. I giovani sono stati condotti presso la Casa Circondariale S.Anna di Modena.