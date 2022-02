Il settore Ambiente, Territorio e Lavori pubblici del Comune di Mirandola ha un nuovo dirigente: si tratta di Maria Orlandini. È entrata in servizio martedì 1 febbraio scorso dopo essersi aggiudicata il concorso apposito bandito dall’Amministrazione comunale a seguito del pensionamento al 31 dicembre scorso dell’Architetto Adele Rampolla.

Maria Orlandini ha 43 anni ed è originaria di Cento (Comune in provincia di Ferrara); è un ingegnere civile con alle spalle oltre 17 anni di esperienza di cui quattro già come dirigente nella Pubblica Amministrazione. A Maria Orlandini, il benvenuto, l’augurio di buon lavoro ed un sentito in bocca al lupo da parte del Sindaco di Mirandola Alberto Greco e dell’Assessore alla Qualità urbana e Ricostruzione – nonché Vicesindaco – Letizia Budri.