Nuova serie di incontri di “Ti prendo per mano”, spazio dedicato a papà e mamme con figli tra i 6 e i 12 mesi promosso dal Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia: tre appuntamenti online di martedì – 8 e 22 febbraio e 1 marzo, sempre dalle 16.30 alle 18 – volti a valorizzare il genitore ed il suo bambino, permettendo l’incontro e lo scambio con altre mamme e papà ed altri bambini ed agevolando momenti di confronto e di pensiero. L’intento è quello di sostenere il genitore nell’esprimere maggiormente le proprie risorse e capacità educative e di favorire il riconoscimento dei cambiamenti tipici nel primo anno di vita di un bambino.

Gli incontri, gratuiti, si terranno dalle 16.30 alle 18 e saranno condotti dalla psicologa del Centro per le famiglie, Chiara Mistrorigo. Il link verrà inviato in seguito all’iscrizione, da effettuarsi al Centro per le famiglie: telefono 0522-985903, mail: centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it.