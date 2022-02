Prosegue la stagione invernale della rassegna “Oh my green!” con un mese ricco di appuntamenti, in programma presso il Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale di Formigine (via S. Antonio 4/A).

Ad aprire il calendario eventi di febbraio sarà, martedì 8 alle ore 16.30, “Orienteering… correre non basta!”, gioco di squadra in movimento rivolto ai bambini dai 7 ai 13 anni.

Il martedì successivo alla stessa ora i ragazzi dagli 11 ai 15 anni potranno vivere un’esperienza da registi grazie al laboratorio digitale “Green (E)motion”, dove realizzare cortometraggi sui temi della sostenibilità ambientale con la tecnica della Stop Motion Animation.

Rivolta ai più piccoli, invece, l’iniziativa in calendario martedì 22 “Per sempre amici”, lettura animata seguita da una visita alla conigliera presente nell’orto-giardino della struttura.

La programmazione mensile si concluderà lunedì 28 febbraio alle 21 con un laboratorio di giardinaggio aperto a tutta la cittadinanza dedicato ad attività manuali e suggerimenti utili per “portare in casa” un pezzo di natura, creando un giardino a misura di farfalle, insetti e uccellini.

Tutte le iniziative sono gratuite e si svolgono nel rispetto della normativa per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. È richiesta la prenotazione telefonando al numero 380 5889716, oppure scrivendo a ceasformigine@gmail.com.